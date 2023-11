Hacia un mundo sin “malos humos”

*Los cigarrillos electrónicos o productos de vapeo y los productos de tabaco calentado sin combustión pueden ser peligrosos para la salud y según la selección del consumidor pueden contener nicotina, que tiene efectos adictivos. Los cigarrillos electrónicos no son adecuados para ser usados por: personas menores de 18 años; personas alérgicas/sensibles a la nicotina; mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; personas que deberían evitar el consumo de tabaco o productos con nicotina por razones médicas o personas con problemas cardiacos, hipertensión severa o diabetes. Mantén los productos de vapeo y tabaco calentado fuera del alcance de los niños.

(1) Gale N, McEwan M, Eldridge AC, et al. Changes in biomarkers of exposure on switching from a conventional cigarette to tobacco heating product: a randomised, controlled study in healthy Japanese subjects Nicotine Tob Res 2019; 21: 1220-1227. https://doi. org/10.1093/ntr/nty104.

(2) Dalrymple A, Badrock TC, Terry A, et al. Development of a novel method to measure material surface staining by cigarette, e-cigarette or tobacco heating product aerosols. Heliyon 2020; 6: e05012. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05012.