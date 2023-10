La diadema de flores de Amazon que se convertirá en el disfraz de Halloween para mujer más deseado

Entre ellas destaca: “Preciosa, es una diadema elástica que lleva flores muy conseguidas(a nivel muerte me refiero) y un velo de encaje muy bonito que a mí que mido 1,63 me llega por la cintura. El velo es negro y semi transparente .Para el disfraz de Catrina lo veo ideal. Yo me voy a disfrazar de otra cosa el Halloween, pero para lo que lo anuncian lo veo perfecto. Es más bonito al natural que en la foto incluso. Yo he cogido el naranja y negro porque me parecía más de Halloween”: