Echar laca en la ropa: la fórmula mágica que eliminará esta mancha tan típica

No es la única función secundaria que tiene este producto. Podrás, por ejemplo, acabar con las carreras de las medias antes de que salgan porque la prenda se fortalecerá. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Lifestyle vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.