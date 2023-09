Los 5 dardos de Nano Jr 10, el joven viral por su mensaje en TikTok de esfuerzo a los jóvenes

"Por qué el dinero que te dan tus padres (...) te lo gastas en porros, en beber, en fiestas, en mierdas". "¿Por qué si no te falta de nada vas a hacer como si fueras de barrio, primo? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad", inquiere Nano Jr, que no puede entender cómo alguien con oportunidades puede preferir relegarse a llevar una vida sin objetivos más allá que pasarlo bien, sin conciencia con respecto a su familia, sin perspectivas. Y queriendo parecer que es "calle", es decir, de barrio, un colectivo que ha de buscarse la vida, menos favorecido y al que él (y los que realmente pertenecen a él) paradójicamente no les gustaría pertenecer. "No sois calle", espeta este joven, que proclama una nueva forma de "ser calle": "Calle es cuidar a tu familia. Calle es sacar a tu familia para alante"-