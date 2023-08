20 años de 'Lost in Translation' o el poder de las palabras no dichas

La banda sonora no sólo complementa la narrativa, sino que se convierte en un personaje más. Coppola fue meticulosa en su elección de canciones que capturaran tanto la belleza melancólica como la energía caótica de la ciudad. Por eso eligió canciones de artistas como Roxy Music, Air, Kevin Shields y Phoenix para construirla, inspirándose en la escena musical independiente de la época y en la fusión de géneros que capturase la sensación de estar perdido en un lugar desconocido. El tema 'Just Like Heaven' de The Watson Twins, por ejemplo, refleja la conexión enigmática entre Bob y Charlotte.