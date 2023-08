Francesca Sangalli: atreverse es su lema

La labor del departamento de Color & Trim, al que Sangalli llegó hace cinco años, es clave en el área de diseño de la escudería española: no solo se trata de idear colores, materiales y texturas para los nuevos vehículos de la marca, sino que, además, tiene que definir la identidad del producto. Un auténtico ejercicio de branding, tan creativo como difícil. «No hay que fijarse en lo que hace la competencia, porque eso implica llegar tarde. Para crear un futuro, tienes que empujarte a crear algo que no haya existido, tanto en formas como en materiales. Es una marca deportiva, pero no podemos ir hacia la nostalgia», explica Francesca.