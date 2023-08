El sorprendente motivo por el que debes retirar los imanes de la nevera

Los imanes son los recuerdos favoritos de casi cualquier viajero. De hecho, cuando volvemos de nuestros viajes y nos entran ganas de llevarnos algún recuerdo, si no sabemos qué elegir, nos llevamos un bonito imán que nos recuerde los lugares que hemos visto. Y, una vez de vuelta en casa, ¿adónde va el imán? A la nevera, por supuesto. No hay nada malo en ello, sobre todo si luego acabamos teniendo una colección que daría envidia al más ávido coleccionista: acabamos teniendo de todos los tipos y tamaños, hasta que alguien nos advierte de que poner imanes en la nevera es malo y no debe hacerse.