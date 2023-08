Mi experiencia en el 'Songs for an Ewan Day', el festival más bonito del verano

Todos sabemos que el verano es la época de festivales por excelencia y a mí (@nadia.vilaplana), como apasionada de la música y del baile que soy, me gusta asistir a todos los que puedo. Me habían hablado mil veces del Songs for an Ewan Day y todo el mundo lo describía como un festival “de cuento” pero nunca me había cuadrado la agenda para poder ir. Este año he podido hacerlo… ¡y ha sido una experiencia mucho más top de lo que me había imaginado!