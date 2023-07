Mario Vaquerizo: "No he tenido crisis por la edad; tuve crisis a los 31 años cuando murió mi hermano"

Yo no oculto nada, ¡hay tanta tontería! Eso es lo que me indigna. No me importa que me acusen de sobreexponerme ni me importa sobreexponerme porque estoy muy orgulloso de cómo es mi vida y me gusta mostrarla. Lo que pasa que yo la muestro de una forma inteligente, no es como todas las que están en Instagram haciendo una foto a un plato de espaguetis feo. Mi sobreexposición lo que me da es reafirmación y lo que digan los demás está de más. Y no hay nada oculto, como dicen por ahí, que si soy 'maricon' y mi relación con Alaska es una tapadera... a mí no me estás ofendiendo porque me consideres maricón, tengo una actitud muy maricona, pero los que dicen eso están insultando e infravalorando a mi mujer, Alaska, la persona más inteligente y respetada de este país. Hay un momento en el que ya no hace ni gracia.