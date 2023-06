Muere Astrud Gilberto, la dulce voz que conquistó el mundo en clave de 'bossa nova'

La artista, nacida en Salvador de Bahía el 29 de marzo de 1940, hija de madre brasileña y padre alemán, apenas recibió compensación económica por su formidable trabajo (se dice que cobró 120 dólares) ni tampoco la relevancia que merecía, a pesar de que el día en que se comunica su muerte se recuerda que publicó un total de 19 álbumes de estudio. Suya es la voz que suena en canciones inmortales como 'Água de Beber', 'O Morro (Não tem Vez)', 'Berimbau' y la que es, quizás, la versión más refrescante de 'Fly me To The Moon', de Frank Sinatra.