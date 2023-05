Atención fans de Pereza: verás a Leiva y Rubén Pozo de nuevo juntos (y así puedes comprar las entradas antes que nadie)

Han pasado doce años desde que Pereza, el dueto formado por Leiva y Rubén Pozo y una de las formaciones de pop rock español más exitosos de la primera década de 2000, anunciara un descanso que sonaba a separación. Desde entonces, y pese a que ambos artistas emprendieron carreras en solitario y, en algunos casos, con muy buenos resultados (Leiva, por ejemplo, ha logrado después un disco de oro con el álbum 'Diciembre' o tres nominaciones a los Latin Grammy por 'Nuclear'), no ha habido una entrevista que no se interese por el posible regreso de su formación primigenia, aquella que se ganó el corazón de miles de fans y cuya disolución aún inspira manifestaciones nostálgicas en las redes. Por eso, el último tuit que ha compartido Leiva ha originado una auténtica revolución entre los fans. ¿Vuelve Pereza? No exactamente, pero habrá posibilidad de ver de nuevo a Rubén Pozo y Leiva juntos sobre un escenario.