Confirmado: habrá secuela de 'Ponte en mi lugar', la película protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Con un argumento como este, no han sido pocos los que, durante estas dos décadas, han exigido una segunda parte de esta historia que, por cierto, en realidad no tiene nada de original, puesto que es un 'remake' de la película homónima estrenada en 1977 y protagonizada por Barbara Harris en el papel de la madre y Jodie Foster en el de la hija. No obstante, debido a que esta revisión tuvo un éxito palpable, sus seguidores siempre han tenido la esperanza de conocer esta secuela.