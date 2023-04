6 tartas de queso que son una delicia y figuran entre las mejores de Madrid

Dónde: Glorieta de Quevedo, 6 (Madrid); C/ Miguel Ángel, 15 (Madrid), C/Hermosilla, 72 (Madrid); C/ Juan Bravo, 28 (Madrid); Corazón de María, 46 (Madrid); C/ de la Costa Brava, 36 (Madrid); C/ Santa Engracia, 100 (Madrid); C/ Príncipe de Vergara, 252 (Madrid).