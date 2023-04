Los mejores planes de la semana para celebrar abril: 'afterworks' mágicos y musicales, poesía, decoración y más

Aunque hace ya tiempo que este restaurante abrió sus puertas en Madrid (calle de Cádiz, 4), ahora es de visita obligada porque su tortilla de patatas ha ganado el segundo puesto en el certamen que reconoce las mejores tortillas de Madrid. Sin embargo, en su carta hay muchísimo más que este delicioso plato. No te vayas sin probar sus tacos No mames Wey, las zamburiñas con mayonesa de kimuchi y lima (son de otro planeta) y su Dulce Miss You, un riquísimo tiramisú de dulce de leche servido en una cafetera italiana.