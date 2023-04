Ya está listo el 'western' de Almodóvar, 'Extraña forma de vida': todos los detalles

Ya queda menos para que podamos disfrutar de 'Extraña forma de vida', la nueva producción de Pedro Almódovar que respira talante 'western' y formato de cortometraje entre pistoleros, sheriff, romance y caballos que cruzan territorios áridos y bellos (concretamente, los del desierto de Tabernas, en Almería). Y que ha sido bautizado por algunos como 'el Brokeback Mountain almodovariano' y cuenta en su elenco con figuras de la talla de Pedro Pascal ('Narcos', 'The Mandalorian', 'The last of us') y Ethan Hawke ('Reality bites', 'Boyhood').