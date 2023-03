Rompiendo estereotipos: el auge de las mujeres manitas

Prueba de que estos prejuicios son infundados es la satisfacción de todos sus clientes y las opiniones que dejan en la app. Según Giorgia, “creo que hay que romper un poco el estereotipo que algunos piensan de que las mujeres no podemos tenemos la fuerza para este trabajo, o que no somos capaces. Me he cruzado en Taskrabbit con otras chicas y nos hemos demostrado a nosotras mismas que sí podemos afrontar grandes retos, realizar excelentes montajes y sentirnos bien con lo que hacemos. ¡Así es como me siento yo! Me encantaría contarles lo positiva que ha sido mi experiencia y empoderarlas para lograr sus metas”.