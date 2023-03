Mercadona retira estos 10 productos y el enfado es monumental

Si empezamos por la sección de alimentación, el primer producto que Mercadona ha retirado de sus estantes es la focaccia de queso. @lovingindie pregunta por ella y por otro producto y llora desconsoladamente: “Hoy es un día triste. He ido a hacer la compra al Mercadona y no tenían mi amada focaccia de queso y romero ni mis queridos batidos bebibles de stracciatella. Llorando me hallo”. Y no, ya no están y sin palabra de que vayan a volver.