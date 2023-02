La independencia financiera, como objetivo prioritario

Eres de las que piensan que si hoy no tienes independencia económica no la conseguirás nunca o, por el contrario, te vas a poner a luchar por ella? Un reciente estudio de Mastercard “Mujer y Finanzas”elaborado en doce mercados europeos con el fin de analizar la relación de las mujeres de diferentes generaciones con el dinero, así como su evolución financiera, desvela que estas quieren ser financieramente independientes, ya que siete de cada diez españolas encuestadas (74%) consideran que es un objetivo prioritario en su vida, en línea con la media europea (70%). Pero también hay opiniones que difieren, y el 66% de las españolas que no son económicamente independientes piensan que nunca va a conseguir su independencia financiera, por encima de la media europea (64,5%). Tu no estás entre ellas!.