Paloma Suárez, la diseñadora que enamora a Aitana y a Agoney

Considerada un talento joven de la moda española, Paloma Suárez (La Palma, Canarias, 1993) comenzó con 12 años a crear sus primeras zapatillas pintadas a mano. Más adelante, en 2015, se graduó con honores en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) y reconoce que era una estudiante muy aplicada porque era consciente del "esfuerzo gigante" que hacía su familia para que ella estudiara diseño en Madrid. La moda ética y artesanal de esta joven diseñadora ha enamorado a artistas como Aitana, Ana Guerra, Natalia Lacunza, Paulina Rubio o Agoney, algo que, personalmente, admite que le encanta.

La creadora de moda destaca de su pasión por vestir a cantantes que son “muy carismáticas, con las ideas claras y que saben cómo quieren presentarse al mundo” y reconoce que “me encanta ser parte de esa magia” que destilan las estrellas. Y, puestas a soñar, reconoce que le gustaría ser, también, “parte de la historia que envuelve a los grandes iconos”.

Por su amor por las estrellas, la diseñadora, que presenta sus colecciones en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, además realiza creaciones de costura a medida para invitadas y eventos especiales, y confiesa que le encantaría vestir a “actrices como Anne Hathaway, Blake Lively o cantantes como Beyoncé, Miley Cyrus o Lady Gaga”. Si tenemos en cuenta que Paloma Suárez ya ha llamado la atención de las hermanas Clhoe x Halle, protegidas de Beyoncé, que han lucido varios diseños suyos –los llevaban en la gira americana de la cantante, On The Run II–, quién sabe, tal vez no sea tan improbable ver a su admirada Queen B luciendo las creaciones de la diseñadora palmera.

Reconocida desde sus inicios por los expertos en moda, recibió el premio Jovencísimo Talento de la Comunidad de Madrid, fue finalista en MFShow Lab by PANDORA, ha sido nombrada Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo y es Embajadora de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, entre otras menciones. Hablamos con ella de su pasión por la moda y por las mujeres con mucho power.

¿Cómo y cuándo nace tu pasión por la moda y por qué la moda ética es uno de tus baluartes?

Comencé pintando zapatillas a mano cuando tenía 12 años, todo empezó como un hobby. Era un entretenimiento que me hacía muy feliz y el motivo era la alegría que me producía ver a otras personas contentas y emocionadas con algo que yo creaba especialmente para ellas. Ese sentimiento tan especial me hizo apasionarme por la moda y decidir que sería el objetivo al que dedicaría el resto de mi vida. Al introducirme más en esta profesión, ir descubriendo la industria y todo lo que envuelve nuestro oficio me di cuenta de datos que considero es trabajo de todos mejorar para lograr una sociedad y mundo con huellas más positivas. La industria de la moda es la segunda más contaminante y la explotación humana está a la orden del día en fabricas exteriores donde los salarios, las condiciones y los tiempos de trabajo son completamente inhumanos, ¿realmente es necesario todo esto?¿Hay otras formas de afrontar este problema y tener un armario más consciente? Creo que por esto y mucho más es importantísimo que las empresas de moda seamos éticas y responsables.

Para ti es muy importante la parte emocional de tus diseños. ¿Cómo es esa parte de tu trabajo, cómo consigues transmitir las emociones con ellos?

Desde temprana edad he sentido la necesidad de expresar mis emociones, una especie de mundo interior que pide a gritos ser contado. Un cúmulo de ideas y sentimientos que considero pueden ser interesantes o importantes de transmitir a la sociedad. En mi niñez lo hacía a través de la escritura, de la música, de la pintura… y ahora a través de la moda. Considero que el arte es la mejor vía de comunicación y a través de los elementos estéticos consigo materializar esas emociones y sentimientos, en este caso aplicados a la moda. Las líneas, los colores y las texturas son mis mejores aliados a la hora de crear piezas que ayuden a materializar mis ideas y comunicar esas emociones al resto del mundo.

La lista de famosas que llevan tus creaciones es muy larga. ¿Cómo es vestir a Aitana, a Natalia Lacunza o a Ana Guerra, qué destacarías del estilo de cada una de ellas y la forma en la que llevan tus prendas?

Soy muy afortunada por poder contar con el apoyo y confianza de todas ellas. Cada una es especial y tiene sus necesidades y características personales por lo que nuestro mayor trabajo es escucharles, atenderles y crear nuestra mejor versión para ellas. Lo que más me gusta es que trasladan su personalidad a los diseños y me ayudan a reflejar la versatilidad de la marca y de nuestras creaciones. Al final, de eso debería de tratarse la moda, de ser capaz de resaltar la esencia de quién la lleva y no al contrario. Son personas muy carismáticas, con las ideas claras y que saben cómo quieren presentarse al mundo, me encanta ser parte de esa magia.

Tus diseños son muy espectaculares y, al mismo tiempo, muy frescos. ¿Cómo definirías tu estilo, cuáles son tus principales objetivos al crear moda?

Muchas gracias, intento guiarme por mis propias sensaciones y lo que, bajo mi criterio, favorece a la imagen y morfología de las personas. Las texturas para mi son fundamentales, estudio mucho los tejidos para crear sensaciones ópticas y sensoriales, que cuando las personas utilicen esos diseños sientan y cuenten historias con su imagen. Creo que lo más bonito que suelen decirme mis clientes es que cuando se ponen la ropa se sienten poderosas, ganan confianza. Sienten que se transforman en una mejor versión de sí mismas/os y ese, probablemente, sea el mejor objetivo de todos.

¿En qué es lo que más te fijas del estilo de una persona y qué es para ti la elegancia?

Que sea auténtico. Considero que la elegancia se basa en eso, en ser fiel a uno mismo, a lo que te hace sentir bien. Muchas veces por tratar de seguir unas tendencias o unos cánones establecidos las personas pierden su esencia, para tratar de agradar a la opinión de los demás o entrar en según que círculos sociales. En cuanto esto sucede, por más ‘elegante’ que pueda ser el estilismo, la persona parece disfrazada y no luce bien. Ante todo debe prevalecer la personalidad, los sentimientos y las características propias de cada individuo y sobre eso construir su propia imagen y su elegancia única.

Te graduaste con honores por ESNE en Madrid. ¿Eras una estudiante aplicada, cómo recuerdas aquellos años?

Para mi familia fue un esfuerzo gigante el hecho de que tuviera que trasladarme a Madrid para estudiar Diseño de Moda. En aquel momento, ESNE era la única universidad donde el título era oficial y, afortunadamente, conseguí estudiar allí, entre otras cosas gracias a las becas. De por sí, siempre me ha gustado mucho estudiar y no he tenido problemas en mi desarrollo educativo, pero sumándole a eso las ganas de ser la mejor versión de mi misma en la profesión y el respeto por el apoyo y sacrificio de mi familia, fueron hechos que hicieron que me aplicase el doble. Lo recuerdo como un periodo de muchos esfuerzos personales, de grandes experiencias como ayudante en desfiles de moda, talleres de confección… De mucha investigación, de dudas y de certezas, un viaje cuanto menos apasionante, a la par que complejo. Todo lo que viví durante esos cuatro años me sirvió, y me sirve a día de hoy, para ser la profesional que soy y moverme dentro de esta industria.

¿Qué querías transmitir con tu último colección, ‘Make a Wish’?

Con esa colección quería crear una oda a la esperanza. Que no perdamos nunca esas emociones que se generan en nuestro cuerpo a la hora de pedir un deseo, que creamos en ellos y tengamos determinación, paciencia y confianza para conseguirlos. Algunos tardan más que otros en suceder pero con ilusión y actitud, tarde o temprano, los deseos se cumplen si los deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón.

/ D.R.

¿Cuesta ser empresaria de moda en España, qué es lo más difícil y lo mejor de serlo? Y desde Canarias, ¿cuesta más hacerse un nombre, toca emigrar?

Creo que las condiciones para emprender y crear empresas en España son bastante complicadas y asfixiantes de por sí y, por supuesto, en el mundo de la moda no es distinto. Durante todos estos años de emprendimiento he tenido que trabajar absolutamente todos los días, desconozco la palabra vacaciones y mi mayor lujo es poder dormir un par de horas más los domingos, si tengo esa suerte. Pero, a pesar de todo esto, no cambiaría mi vida por nada. Lo mejor de serlo es la satisfacción de saber que todos esos esfuerzos son en pro de alcanzar un sueño personal, un objetivo y un estilo de vida que libremente escogí para compartir con el resto tomando mis propias decisiones. Cada pequeño logro, cada paso adelante, cada gesto positivo cuenta por años de gasolina e ilusión para seguir con este ritmo de trabajo. Me considero tremendamente afortunada porque mi esfuerzo, aunque sea despacio, va viendo sus frutos y eso es lo más gratificante y emocionante.

¿Qué significa Canarias para ti?

Canarias es sin duda un paraíso terrenal y las condiciones de vida son maravillosas, es un lujo vivir allí. Supongo que dependiendo de los sectores y las ambiciones de cada empresa es más o menos complicado gestionar los negocios desde allí. Para mi, personalmente, es imprescindible gestionar mi profesión desde una gran ciudad debido a que es donde se gestionan y celebran la gran mayoría de los eventos, programas, prensa, etc, donde se encuentran las grandes empresas con las que colaboro y el ritmo frenético de esta industria hace imposible llegar a tiempo desde la distancia y condiciones de Canarias. Las aduanas y tiempos de envío para mi son uno de los mayores handicap con los que cuentan las islas. Sin embargo, si se gestiona correctamente y a lo mejor se cuenta con un pequeño espacio tipo showroom en alguna capital relevante, se puede sacar adelante también los proyectos. Todo es encontrar siempre la mejor fórmula para la necesidad de cada empresa.

¿A quién sueñas con vestir o hacerle un traje para ocasión especial y por qué?

Hay grandísimas personas que son referentes gracias a sus trayectorias profesionales y los talentos que poseen, las acciones sociales que realizan y lo que significan en la vida de muchas personas. Me encantaría poder vestirles y ser parte de esa historia que envuelve a los grandes iconos. Actrices como Anne Hathaway, Blake Lively o cantantes como Beyoncé, Miley Cyrus o Lady Gaga han acompañado muchos de mis mejores momentos y sería tremendamente feliz pudiendo trabajar para alguna de ellas entre otras muchas.

¿Quién te inspiró más en tus inicios y quién te inspira ahora?

Todo comenzó cuando mi padre me contó la historia de Manolo Blahnik, procedente de mi isla natal (La Palma, Islas Canarias). Hasta ese momento sólo conocía estilos de vida y oficios más ‘convencionales’ y nunca me había planteado otras alternativas ni forma de hacer las cosas. La moda para mi no era ni una opción porque sentía que yo pertenecía a otro mundo y otras circunstancias pero darme cuenta de que alguien real, de nuestro entorno próximo, había logrado algo tan absolutamente increíble me hizo reflexionar e indagar más sobre lo que había detrás de esos productos fantásticos que lucían en las revistas y los desfiles que veía en televisión. Leyendo la biografía de los grandes nombres de la moda descubrí que realmente no importaban las condiciones ni circunstancias de esos genios, personas que habían logrado construir historias completamente alucinantes que han sobrevivido al paso de los años gracias solo a sus visiones únicas, transgresoras e inspiradoras para transformar sociedades y estilos de vida. Ese sigue siendo mi principal punto de inspiración. Admiro a todos y cada uno de los creativos que con nombre propio han alcanzado grandes hitos gracias a su visión y sus universos internos. Desde los más históricos como Chanel, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, grandes mentes como la de Martin Margiela, Alexander McQueen, Thierry Mugler o algunos más contemporáneos como David Koma o Pierpaolo Piccioli, entre otros muchos.

Y, por último, ¿qué prendas /complementos nos recomendarías tener en el armario para esta temporada?