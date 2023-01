Uno de estos 8 candidatos del Benidorm Fest será quien vaya a Eurovisión 2023 (probablemente)

Esta segunda edición de Benidorm Fest, en el que participan un total de 18 artistas, promete ser algo más sosegada que la anterior —cuando la victoria de Chanel sobre Rigoberta Bandini y Tanxugueiras inspiró críticas y acusaciones desaforadas de "tongo"—. Sin embargo, también ha despertado ya algunas suspicacias entre los seguidores de algunos de los participantes, especialmente de los que se perfilan como favoritos. Así, por ejemplo, Aritz Aren indicó en el podcast 'La Red Room' que el tema de su compañero Agoney, 'Quiero arder', no le convencía. "No me encanta, creo que el estilo de Agoney no es el que suelo escuchar. Me parece una canción satánica", señaló en unas declaración que han tenido una gran difusión. Asimismo, el hecho de que tanto Agoney como E'FEMME entraran con invitación directa de RTVE al concurso y que no tuvieran que someterse a las pruebas de preselección como el resto de sus compañeros ha sido tema de conversación en las redes.