Benidorm Fest: una 1ª semifinal trasnochadora con looks de infarto

"A este paso no llego ni a la primera canción del Benidorm Fest", "que empiece ya, que me estoy quedando fritaaaa". La 1ª semifinal del Benidorm Fest, el festival encargado de elegir al representante de España para Eurovisión (y que ha seleccionado, finalmente, a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara para la final) ha comenzado este martes su emisión poco antes de las 23.00 horas, precedido de mucha expectación pero, también, de bostezos y bromas recriminatorias de los usuarios que tenían que madrugar al día siguiente.