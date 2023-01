6 curiosidades de Gina Lollobrigida: de mito sexual a entrevistadora de Fidel Castro

Frank Sinatra, Neil Armstrong, Howard Hughes e, incluso, Saddam Husseim son algunos de los nombres que afloran cuando se habla de los hombres que la han cortejado. Y otros tantos los que vivieron un romance con ella. Sin embargo, se dice que siempre echó de menos el amor: "He tenido demasiados amantes", aseguraba. "Durante toda mi vida he deseado el verdadero amor, el auténtico, que en realidad no he tenido nunca pues nadie me ha amado de verdad, soy una mujer complicada", resumía. Sin embargo, Gina sí se casó una vez con el médico esloveno Milko Skofic, con quien tuvo a su único hijo, Andrea Milko Skofic, en 1957. El matrimonio se rompió a finales de los 60 y firmaron el divorcio en 1971.