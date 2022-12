'Alcarrás' no estará en los Oscar pero aún podrían ir estos 4 cortos españoles

Se trata, ni más ni menos, que de cuatro cortometrajes: 'Votamos' ('All in favor' en inglés), de Santiago Requejo; 'Tula', de Beatriz de Silva, 'Plastic Killer', de José Pozo y 'El tratamiento' (The Treatment', en inglés) de Álvaro Carmona, que podrían finalmente aspirar a un Oscar a mejor corto de ficción, una categoría que se ha resistido hasta ahora a España, ya que el Oscar obtenido por Alberto Mielgo el año pasado por el corto 'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper') se englobaba en la de cortos de animación.