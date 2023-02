12+1 trucos y consejos para ahorrar

En el instante en el que creamos nuestro listado de propósitos para el nuevo año y tomamos las 12 uvas, entre brindis y brindis, comenzamos a notar cierto desasosiego desatado por la angustia que generan los gastos cometidos durante las Navidades y cómo no, por la presión generada por la inflación. Por si fuera poco, la noticia de que ahorro medio de los hogares por la bajada del IVA será del 0,07%, es decir, de apenas 32 euros en seis meses, no hace más que acrecentar nuestros temores y forzarnos a ponernos en modo A-H-O-R-R-O. “El ahorro es esa parte de los ingresos que no gastamos y guardamos para más adelante. Pero una mayoría de personas acostumbran a gastar todo lo que ingresan, y existe la creencia generalizada de que sólo se puede ahorrar con un incremento de ingresos. Pero, aunque el nivel de ingresos es importante, para conseguir ahorrar lo más importante es crear el hábito”, explican desde el Curso de Educación Económica EdEc, que ofrece un curso online gratuito con el que mejorar la gestión de tu economía personal y familiar. Recomiendan comenzar el año elaborando un nuevo presupuesto de nuestra economía personal y familiar teniendo siempre en mente, por supuesto, los diferentes incrementos y topes sobre distintos ingresos y gastos.