Un clásico del armario femenino, sandalia negra de Zara

Estas 7 sandalias confirman la vuelta de este clásico del armario femenino

De tacón y a tiras, así es la pieza que puedes comprar en rebajas.

Eterna, sofisticada y femenina. La sandalia es esa pieza no estacional que puedes lucir en cualquier época del año sin importar los termómetros. Eleva cualquier look y su versatilidad la concede el poder de combinarla con todo tipo de prendas. Pero dentro del universo que representa este calzado, os hablamos del clásico entre los clásicos: la sandalia negra a tiras. He aquí varios modelos para elegir.