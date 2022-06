'Cat-eye': 70's

Estas son las gafas de sol que nunca pasan de moda y sientan bien a todas

Hablamos del modelo 'cat-eye', ese que llegó para quedarse hace más de cuatro décadas.

Aunque no tienen estacionalidad, las gafas de sol ganan protagonismo durante la época estival. Es en este momento, cuando nos permitimos lucir aquellos modelos más estridentes y coloridos. Pero, en cuestión de monturas no solo debes dejarte llevar por la tendencia actual, es importante que siempre te guardes un as bajo la manga. ¿En este caso? Hablamos de un básico que nunca pasa de moda, el modelo 'cat-eye'.