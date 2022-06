Cesto de piel, de Ermanno Scervino

7 cestos de rafia capaces de levantar cualquier look de calle

Porque no hay verano sin capazo, te proponemos varios modelos para llevarlos 24/7.

Su existencia más allá del look de playa se lo debemos a un nombre, Jane Birkin; gracias. Porque desde finales de los años 60 el cesto de rafia, clave en los estilismos de las parisinas, no puede faltar en los armarios más preciados. Las marcas de lujo lo saben y no dejan de incluir esta sofisticada pieza en sus colecciones, verano tras verano; versionadas después por las firmas fast fashion. Para que no te quedes sin tu modelo, echa un vistazo a nuestro shopping más artesanal de la temporada.