Túnica en blanco, de Calzedonia

Los caftanes que querrás llevar las 24/7

Los desearás no solo para la playa sino para cualquier hora del día.

Aunque su nombre se lo debemos a un icono de moda de los años 70, Jane Birkin, el caftán lleva varias temporadas sonando con fuerza cada verano. Un pieza cómoda, a la par que sofisticada, que no solo querrás lucir para una jornada en la playa, o un paseo en barco, sino como protagonista de un look de noche. Te descubrimos las ocho túnicas que no querrás quitarte en todo el verano.