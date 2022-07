La versión xs del complemento perfecto: en rojo

Los bolsos mini son la nueva obsesión de las que más saben de moda

A todo color, de rafia, estampados... Hemos fichado diez modelos, para diez citas.

Eterno, poderoso y femenino. Los bolsos son ese complemento que nunca pueden faltar en todo vestidor preciado ya que tienen la virtud de transformar completamente un look. Pero igual que pasa con el resto de piezas que componen la industria de la moda, a cada temporada le corresponde un tipo de bolso; y este verano, pese a que desde hace una década conviven en el guardarropa de las que más saben de moda, el protagonista es en versión 'xs'. A todo color, tipo bandolera, estampados, de rafia... no importa su diseño, solo tienes que tener claro que no puedes irte de vacaciones sin tu mini-bolso. Por ello, nos hemos ido de rebajas y te hemos fichado diez modelos.