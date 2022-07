Cortinas de lino, de Zara Home

5 piezas clave para redecorar tu habitación y que parezca de revista

Un jarrón, unas cortinas e incluso sábanas. Todo lo que debes saber para sacar más partido a tu dormitorio.

No solo debemos renovar el armario con el cambio de estación sino también los diferentes espacios que conforman nuestro hogar. En este ocasión, te contamos qué se lleva este verano en cuanto a la decoración del dormitorio. Tonos cálidos que se mezclan con colores vibrantes y estampados florales o geométricos donde no puede faltar la estética rústica. He aquí 5 piezas claves para redecorar tu habitación.