Sérum para cejas de Neubrow

Las cejas son el marco de la mirada y su forma es tan importante que, según como las depilemos, podemos lograr desde disumular una nariz grande o unos ojos separados, hasta cambiar ópticamente el óvalo de la cara. Además de elegir un buen profesional y centro para hacernos el diseño y la depilación de cejas, estos productos de maquillaje son tan fáciles de usar que no tendrás excusa para no dedicarle unos minutos de tu rutina de belleza diaria a tu mirada.

CLAUDIA PREYSLER

Gel fijador de cejas de Urban Decay

El gel fijador de cejas más fácil de utilizar lo tiene la marca estadounidense vegana Urban Decay. Su aplicador te permite controlar muy bien el trazo y crear looks de cejas naturales a cejas muy marcadas y hasta con efecto tatuaje. Además, su fórmula de larga duración (hasta 60 horas) logra que no se formen escamas, no se desvanezca ni se mueva o transfiera al resto de tu rostro. Está disponible en varios tonos, incluido el transparente, si tan solo buscas un fijador de cejas. Precio: 26 euros.