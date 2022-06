Skinceuticals Philoretin CF

Las 10 ampollas, sérums y cremas con vitamina C de farmacia para evitar las manchas del sol en verano

Lejos de producir manchas por el sol, la vitamina C es un activo que ayuda a revertir el daño causado por el sol y por eso, el verano es cuando más puede ayudarnos a contrarrestar los efectos del la radiación en la cara. Estos son los mejores productos que recomiendan desde la farmacia.

Uno de los mitos más extendidos en torno a la vitamina C es que produce manchas, y por eso conviene no usarla si vamos a exponernos al sol. Nada más lejos de la realidad: según la farmacéutica Marta Munar de Goya 19 (Madrid), este falso mito se debe a que es una molécula inestable que se oxida fácilmente con la radiación solar y el oxígeno dando lugar a un oscurecimiento del producto que se observa en los poros como si estuvieran sucios o manchados. Pero, realmente, la vitamina C es un activo que ayuda a revertir el daño causado por el sol y por eso, el verano es cuando más puede ayudarnos a contrarrestar los efectos del la radiación en la cara. Tan solo es cuestión de elegir la mejor, a ser posible, formulada con ácido L-ascórbico (y no como derivados de este) y en medio ácido (que es lo que permite que se conserve). "Nuestros favoritos son los de Skinceuticals. Están considerados como la mejor vitamina C del mercado porque trabajan con altas concentraciones de activo y tienen estudios de eficacia demostrada. Los efectos son inmediatos y eso hace que todo el que prueba su vitamina C repite. Existe uno para cada tipo de piel y necesidades", asegura Munar. Estos son los mejores productos de esta marca y otras tres más que recomiendan desde esta farmacia.