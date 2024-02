Adiós a frotar, la cuchara que deja la campana extractora de la cocina reluciente

Hay ciertas zonas de la casa que necesitan una limpieza más regular y profunda como son el baño y la cocina. Ambas son estancias que usamos a diario y que por sus funcionalidades acumulan más suciedad pudiendo llegar a convertirse en un foco de bacterias y, por ende, de problemas de salud si no se realiza una correcta desinfección. Esto implica limpiar todos los rincones y elementos, incluso aquellos que a simple vista no parecen sucios o que, aparentemente, no usamos tan a menudo. En este sentido, la campana extractora de la cocina es uno de esos lugares que más pereza dan a la hora de limpiar.