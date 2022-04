Los champús veganos de los que te vas a enamorar

Si quieres comenzar a usar cosméticos responsables con el medio ambiente, este es el mejor producto para comenzar.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras estamos empeñadas en comenzar a usar los productos formulados con ingredientes orgánicos, y sabemos que los champús veganos deben ser nuestros primeros pasos. Si tienes claro que vas a cambiar tu rutina capilar, tienes que conocer primero con qué te estás lavando el pelo. Este tipo de productos son perfectos para pelos normales, secos, aportan brillo, fuerza o devuelven la hidratación.

Decimos que un champú es vegano cuando no contiene ingredientes de procedencia animal o derivados. Además, tienen que ser 'cruelty free', lo que significa que no ha sido testado en animales. Lo normal es que sean productos realizados con un alto porcentaje (en algunos casos de hasta el 99%) de ingredientes naturales, por lo que acostumbran a estar libres de siliconas y otras sustancias que no solo dañan el pelo, sino que además no son sostenibles ni respetan el medio. Estos son nuestros favoritos.

'Honey Infused Hair Wash' de Gisou

Se trata de un champú nutritivo enriquecido con 'Mirsalehi Honey' miel única de la marca holandesa. Está formulado para limpiar eficazmente y con suavidad el cabello y crear una generosa espuma para eliminar del cuero cabelludo de todas las impurezas. Limpia en profundidad el cabello sin descamarlo para restablecer el equilibrio de hidratación natural. Controla el encrespamiento y evita la rotura.

'Don't Despair, Repair!' de Briogeo

Este champú cremoso microexfoliante contiene agentes limpiadores suaves derivados del coco y agentes exfoliantes de origen vegetal para retirar delicadamente las pieles muertas y las impurezas del cuero cabelludo y el cabello. Una mezcla de aceite de coco, pantenol y aceite de árbol de té rica en elementos nutritivos que calma el cuero cabelludo seco e irritado, ayudando a restablecer su equilibro y humedad. El carbón blanco binchotan ofrece una limpieza en profundidad que elimina las impurezas para deshacerse de las pieles muertas y los restos de producto, presentes en el cuero cabelludo y los folículos capilares.

'Color Queen' de Idiko

Tratamiento para cabello con color. Champú que ayuda tanto a fijar el color como a prolongar su durabilidad en cabellos teñidos. Mantiene la cutícula cohesionada protegiendo la fibra capilar y consiguiendo mantener la tonalidad viva e intensa. Puede usarse de manera frecuente y aporta brillo, suavidad y flexibilidad al cabello.

'Vegan Pure Shampoo' de Marlies Möller

Lo que más nos gusta este champú vegano es su textura de gel. Además, limpia y fortalece el cuero cabelludo envolviéndonos en su espumosa y afrutada fragancia. Con ingredientes naturales, como el aceite de almendras o el extracto de té blanco, para reforzar y dar volumen al cabello.

'Daily Cleansing Shampoo' de American Crew

Limpia el cabello y el cuero cabelludo eliminando las impurezas. La fórmula que no seca deja el cabello con una sensación suave y manejable. Formulado con 91% de ingredientes de origen natural.

Ya puedes comenzar a meter productos veganos en tu cuarto de baño.