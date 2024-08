A las famosas también les pasa: Zoë Kravitz se sincera sobre el síndrome del impostor que ha sufrido en su último trabajo

Al preguntarle si había sentido el síndrome del impostor, Zoë declaró al periódico New York Times: "Absolutamente. Todos los días. El primer día tuve un momento en el que me pregunté: ¿en qué me he metido? Me sentí abrumada y me pregunté si podría hacerlo. Pero lo bueno de dirigir es que estás tan ocupado que no tienes tiempo de preocuparte tanto. Soy una persona increíblemente embriagadora. Tengo una crisis existencial probablemente varias veces al día, pensando en la muerte. Sigo haciéndome la broma a mí misma: No tengo tiempo para pensar en la muerte porque estoy muy ocupada. Y si la película es horrible, no importa, porque todos vamos a morir, así que no pasa nada".