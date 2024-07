Del momento 'fan' de Victoria Federica a la actuación sorpresa de Aitana: así se celebró la Eurocopa 2024 en Madrid

Aunque algunos jugadores de la selección, como Cucurella o Lamine Yamal, se atrevieron a coger el micrófono para dar la nota (literalmente) en algún momento de la celebración, al escenario de Cibeles se subieron también auténticas artistas. Una de ellas fue Aitana, que tan solo unas horas antes avisaba a través de sus redes sociales: "Chicos, esta noche en Cibeles a celebrar. No voy a dar un show, me llamaron esta mañana, va a ser lo más improvisado de mi vida, no he probado sonido ni nada de nada. Pero hombre, una canción así divertida sí cantaré. Verás tú".