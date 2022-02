Este es el menú que Victoria Beckham come todos los días

No lo decimos nosotras, ha sido su marido, David Beckham el que ha revelado en un podcast que la diseñadora lleva 25 años comiendo lo mismo.

UXÍA B. URGOITI

Todos tenemos nuestra comida favorita, cosas que nos gustan más que otras, alimentos que nos sientan mejor y que nos decidamos por una dieta u otra en función de si nos queremos cuidarnos. Eso no es noticia, pero lo cierto es que cuando hemos escuchado que Victoria Beckham lleva más de 25 años comiendo exactamente lo mismo cada día, nos hemos quedado impresionadas.

Y no podemos poner en duda la fuente de dónde lo hemos sacado la información porque ha sido su propio marido el que nos ha dado la noticia. El exfutbolista ha grabado uno de los famosos podcast del 'The River Café' de Londres (uno de los restaurantes favoritos de la familia Beckham), en los que su propietaria Ruth Rogers, conversa con algunos de sus clientes más famosos sobre su relación con la comida a lo largo de los años. Y el de esta semana era con David Beckham.

La emisión se realizó el pasado martes, uno de febrero, y ha suscitado un gran interés cuando el deportiva británico desvelo el secreto mejor guardado de su esposa, lo que come cada día. Beckham contó cómo son las cenas en su casa, y lo más sorprendente es que comentó que Victoria Beckham ha comido lo mismo todos los días desde que la conoce, hace más de 25 años. 'Solo come pescado a la plancha y verduras al vapor: rara vez toma otra cosa' a lo que entre risas añadió: 'La única vez que la he visto probar algo distinto fue estando embarazada de Harper, que probó una cosa que yo había pedido. Fue una de mis noches favoritas. Lo malo es que no me acuerdo de qué se trataba, pero sé que nunca más lo ha vuelto a hacer'.

Pero la verdad, haciendo memoria poco nos sorprende, porque en ese mismo podcast la ex Spice Girl había confesado, unos meses atrás que no sabe cocinar y que es muy maniática a la hora de comer ya que jamás toma aceite, ni mantequillas y salsas. Pero casi que lo más alucinante es que confesaba que su plato favorito es una tostada de pan integral, con sal por encima.

Sin embargo, David demostró ser todo lo contrario, y contó, como se puede ver en su Instagram que le encanta cocinar. De hecho, en el mismo podcast preparó unos tagliatelle con girolles, mantequilla y parmesano. Otra cosa que nos ha sorprendido de la grabación ha sido el amor de Beckham por la cocina judía: 'Todos los sábados, cuando llegábamos a su casa, mi abuela nos tenía preparada la sopa de pollo con noodles más increíble, con albóndigas de harina de matzá... me crié con eso. Y con las anguilas en gelatina. Uno de los placeres de ser del East End de Londres es comer pastel de carne con puré de patata, anguilas y licor'. contaba feliz.