Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, un deportista que quiere dar el salto a Hollywood

Ese talento natural le ha llevado a ser reclutado por el reputado productor Ryan Murphy para la nueva serie de terror que ha ideado, 'Grotesquerie', y además Travis presentará el concurso 'Are You Smarter than a Celebrity?' que se emitirá próximamente en la cadena Fox. Pese a sus credenciales, la verdad es que el deportista todavía está asimilando el aluvión de ofertas que ha recibido en cuestión de meses.