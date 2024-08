La reaparición de Sandra Bullock tras la muerte de su pareja: "Estoy demasiado cansada"

Hoda y su copresentadora Jenna Bush Hager, de 42 años, se rieron mientras Sandra continuaba: "Pero cuando llegas a la cima de la montaña donde te estás preparando para irte, puedes decirlo porque ya no importa: todo es increíble porque tú lo has hecho así. Gracias por ser tan increíble para tanta gente. Lo que haces para ganarte la vida y cómo tienes que cambiar de forma cada día, cómo navegas por tu bondad, incluso cuando eso no es lo que viene en tu camino, cómo eres para aquellos que te importan y cómo los mantienes a salvo, y simplemente quién eres como ser humano. Todos somos muy afortunados de tenerte, especialmente tus hijos. Así que, feliz cumpleaños mi dulce amiga. Gracias por permitirme estar en tu círculo, me siento muy agradecida. Tengo tu bar preparado, aquí arriba, para que podamos contemplar las vistas, es bastante bonito, pero te necesito aquí arriba, feliz cumpleaños".