Estos son los planes más divertidos y culturales de Elsa Pataky en Salamanca

De todo esto nos hemos enterado por algunas imágenes que sus compañeros han compartido en redes sociales, y donde queda clara la buena sintonía que existe entre ellos. La propia actriz se muestra encantada de estar en España trabajando, tal y como ha escrito en su cuenta de Instagram y donde anunciaba el proyecto: "So happy to be shooting again in Spain with such an amazing cast.🇪🇸 #matices. Los pacientes de la serie “Matices” ya han llegado a la bodega para completar su tratamiento. En este thriller psicológico un fatídico hecho dará un giro a los acontecimientos durante el desarrollo de un tratamiento psiquiátrico a pacientes complejos y difíciles de reconducir".