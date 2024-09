Las opiniones y dos dolorosas críticas del restaurante bocatería al que acudió la princesa Leonor en Pontevedra

Pero también ha críticas muy dolorosas, como las de Isma XL: "Pagar 176,40€ para no comer. La comida devuelta a la cocina. Cachopo de confianza llevaba 15 días en la nevera, las patatas cocidas debieron ser recalentadas una semana. Esl bacalao no era cocido era secado al sol. El rape ni , fu, ni fa. La picaña mas seca qué la mojama, lo único fresco eran las patatas fritas.La cocinera una sinvergüenza y una descarada. Espero cierren pronto . No recomiendo este sitio." Lo mismo le ocurrió a Enrique Blanco quien publicó: "El servicio fue pésimo desde el inicio. Tardaron una hora en atendernos y, para colmo, uno de los camareros fue especialmente grosero, diciéndonos que él no nos iba a atender y que esperáramos a otro. ¡Increíble! El fideuá fue un desastre, con almejas congeladas y sin sabor alguno. Para colmo, cuando le explicamos la situación a la camarera, nos faltó al respeto, sin educación alguna. Una experiencia horrible de principio a fin. Definitivamente, un lugar al que no volveremos jamás. ¡Fatal!"