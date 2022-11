Rebel Wilson y su frustrante viaje hacia la maternidad: "Fue devastador"

La actriz dio la bienvenida a su primera hija, que ha venido al mundo por gestación subrogada

Noelia Murillo

Cuando Rebel Wilson apareció radicalmente diferente y pesando casi 20 kilos menos, buena parte de la gente creyó que aquello se debió a una simple cuestión estética o por recomendación médica. Entonces, la actriz no desveló que había decidido bajar de peso por esto último, pero con el objetivo de mantener su cuerpo a en condiciones óptimas para ser madre. Así lo ha contado recientemente y al hilo de una de las noticias de la semana: se ha convertido en madre de una niña por gestación subrogada.

"Es un milagro precioso", dijo la protagonista de 'Dando la nota', que reconoció que era incapaz de "describir el amor" que siente por la pequeña. Debido al nacimiento de Royce Lillian, el nombre que ha escogido para su bebé, Rebel Wilson se ha sincerado sobre el duro periplo por el que ha pasado para convertirse en madre, un camino tortuoso en el que supo y quiso apoyarse en su pasión, el cine. Concretamente, en su última película, 'The Almond And The Seahorse', una cinta con la que ha retomado el género dramático.

Según la actriz, su personaje, Sarah, "realmente quiere un bebé y lucha con la decisión de quedarse con su esposo, porque su deseo de convertirse en madre es muy fuerte", motivo que justifica la tremenda conexión que tuvo desde el primer momento con dicho rol, sobre el que ha volcado su experiencia durante este proceso. De hecho, la intérprete ha comentado que durante el rodaje recibió "la terrible noticia de que todos los óvulos extraídos hasta ese momento no habían sobrevivido a la descongelación".

"Así que había perdido mucho peso y había pasado por tres cirugías distintas y no había embriones viables", ha comentado, confesando que "fue devastador". "Sabía que mi deseo de convertirme en madre era tan fuerte que tenía que seguir intentándolo. Fueron sentimientos de pérdida, sentimientos de esperanza y todo influyó en mi actuación. Fue un momento muy emotivo", ha añadido la actriz, que estrenará esta película en el mes de diciembre en Apple TV.

Cabe mencionar que este está siendo el gran año de Rebel Wilson, ya que se ha sentido con la fuerza suficiente para dar a conocer dos aspectos muy íntimos de su vida personal. Por un lado, los ya comentados problemas de fertilidad y, por otro, su reconocimiento público como lesbiana. Y es que el pasado mes de junio la actriz presentó a su pareja, la diseñadora Ramona Agruma en lo que, suponemos, fue un gran paso.