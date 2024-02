La reaparición de José Luis Gil en el teatro tras sufrir un ictus

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", escribía Irene Gil el pasado mes de octubre en su perfil de Instagram, poco antes de desvelar en una entrevista con la revista Pronto que no creía que su padre pudiera volver a la televisión. "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle", reconocía entonces.