El posado revolucionario de Rachel McAdams lo es porque tiene vello en las axilas

"Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que se me brindaba, porque sabía que estaba en un lugar tan afortunado", ha asegurado tras rechazar estas grandes producciones para tomarse un descanso de dos años. "También sabía que no encajaba del todo con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerda. Definitivamente hubo algunos momentos de ansiedad en los que me preguntaba si lo estaba tirando todo y por qué lo estaba haciendo. Me costó años entender lo que intuitivamente estaba haciendo", ha explicado.