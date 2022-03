Zoë Kravitz revela por qué no fue Catwoman en la película de Nolan

Fue considerada "demasiado urbana" para convertirse en Selina Kyle

Noelia Murillo

Zoë Kravitz lleva años siendo una de las mujeres más populares de la pequeña y gran pantalla. Desde que la pudimos ver en 'Big Little Lies', encarnando a Bonnie Carlson, una de las cinco misteriosas protagonistas de esta producción, no hemos querido dejar de disfrutar de sus personajes. Uno de los más recomendables es el de Robyn Brooks, papel principal de la versión femenina de 'Alta fidelidad', que nació para contrarrestar la masculinidad, rozando el machismo, de la novela original.

Ahora se encuentra en plena promoción de 'The Batman', una película que parecía aspirar a pasar a la historia sin pena ni gloria por las grandes cintas que le preceden (especialmente las pertenecientes a la trilogía de 'El caballero oscuro') y que se ha posicionado como la película más vista en los cines españoles desde su estreno, el pasado 4 de marzo.

Robert Pattinson y Zoë Kravitz no solo forman una de las parejas con más química de la historia del superhéroe, sino que en este trabajo de Matt Reeves también han conseguido ofrecer un nuevo perfil de personajes de los que ya creíamos saber todo. Tanto Batman como Selina Kyle aún tienen mucho que aportar a la ciudad de Gotham y, solo por la seriedad y profesionalidad con la que los actores han cuidado a sus superhéroes, merece la pena hacer un repaso de su trabajo.

-Zoë Kravitz, una increíble Catwoman sobre la alfombra roja

-Por qué no puedes perderte a The Batman (y te va a encantar)

Uno de los aspectos en los que han ahondado tanto críticos como el público ha sido el motivo por el que la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet no apareció en la penúltima cinta de la trilogía de 'El caballero oscuro', dirigida por Christopher Nolan y en la que es Anne Hathaway quien encarna a Catwoman. Ha sido la propia actriz quien lo ha revelado en una entrevista para The Guardian donde, según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, se la consideró "demasiado urbana".

"No sé si la orden llegó directamente de Christopher Nolan. Creo que debió ser cosa de algún director de casting o de su ayudante", ha comentado la actriz, comentando lo duro que fue "tener que oír que no podía hacer la audición debido al color de la piel", ha añadido. De ese modo, Zoë ha hecho referencia al uso de eufemismos y el modo en que estos se utilizan en Estados Unidos. Es allí donde "urbano" se refiere a los afroamericanos y/o latinos, palabra que comenzó a utilizarse en la denominada 'huida blanca' en la década de los 60.