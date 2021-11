Muere el rapero Young Dolph asesinado a tiros con 36 años

Recibió varios disparos al salir de un establecimiento en Memphis

Woman.es

El rapero Young Dolph, de 36 años, ha sido asesinado a tiros en Memphis (Tennessee) este miércoles cuando salía de una tienda de galletas. Según varios testigos que se encontraban en el lugar del crimen, un coche se detuvo en la puerta y, desde una de las ventanas delanteras, abrió fuego contra el artista.

De acuerdo con lo que ha adelantado FOX 13, el dueño del establecimiento, Maurice Hill, aseguró que se trataba solo de un individuo, que disparó "al menos dos veces" al rapero. Mientras el primo del artista, Mareno Myers, ha asegurado que este "estaba dentro de Makeda's Cookie's y alguien se le acercó y le quitó la vida".

Si bien es cierto que algunas versiones apuntan que el músico estaba acompañado en ese momento, las autoridades aún no lo han confirmado y continúan trabajando en la investigación para dar respuesta a lo sucedido. Por el momento, la información se recibe a cuentagotas y en gran parte se debe a curiosos que se han acercado a la tienda.

Así, se ha visto un vídeo publicado en redes sociales donde se muestra el coche de Young Dolph a pocos metros del lugar donde recibió los disparos. La policía ha acordonado la zona y ha cortado el tráfico de la calle Airways Boulevard, una de las más conocidas y de mayor movimiento de tráfico de la ciudad.

La noticia ha sorprendido tanto a fans como compañeros de profesión. Entre ellos, Travis Barker, que ha compartido una imagen del artista junto a vario emoticonos con las manos en posición de rezar en su Instagram. También lo ha hecho el productor y rapero Quavious Keyate Marshall, más conocido como Quavo, que ha manifestado su rechazo a esta muerte con un mensaje en Twitter. "Maldición. Etso duele. Descansa en paz, Dolph", ha apuntado en esta red social.

No obstante, conviene recordar que Young Dolph ya había sido víctima de otros ataques de estas características. En 2017, fue tiroteado y herido leve tanto en los brazos como en las nalgas, motivo por el que tuvo que someterse a una operación, cuando se encontraba en una zapatería de Hollywood.

A principios de este año, volvió a verse en unas circunstancias parecidas, cuando recibió más de un centenar de disparos en Charlotte (Carolina del Norte), en un tiroteo perpetrado por un hombre que al poco salió en libertad. Sorprendentemente, salió ileso de aquel ataque. A raíz de ese suceso, el artista compró un vehículo blindado, ya que atribuyó ambos atentados a los celos que despertaba entre otros compañeros y anónimos por su éxito en la industria musical.

Adolf Robert Thornton Jr, más conocido como Young Dolph, publicó su primer álbum en 2016, titulado 'King Of Memphis' y es reconocido por temas como 'Majority On The River' o 'Rich Slave'. Ha colaborado con otros artistas de la talla de Key Glock, 2 Chainz, Ty Dolla Sign, Gucci Mane o Key Glock.