Will Smith confiesa haber tenido pensamientos homicidas hacia su padre en la infancia

El actor Will Smith abre su corazón y revela en su libro la complicada relación con su padre y el trauma que le marcó de por vida.

Irene Díaz

Si por algo se caracteriza el actor Will Smith es precisamente por su profesionalidad, por regalarnos momentos cinematográficos inolvidables y una conexión con su público que se palpa en el ambiente. Sin embargo, a lo largo de los últimos años también ha demostrado que esa cercanía viene dada, en parte, por abrirse en canal con su público y su carácter directo a la hora de hablar de temas delicados de su vida. Tanto es así que se ha publicado un libro donde él mismo narra y confiesa lo complicada que fue la relación con su padre en su infancia y episodios familiares que marcaron su vida.

El actor Will Smith que nos tiene pegadas a la televisión, lo ha vuelto a hacer. Y es que si nunca ha tenido problemas para hablar sobre sus sentimientos o su vida, ahora abre su corazón y retrocede en el tiempo para hablar sobre la terrible infancia que vivió.

El protagonista de "En busca de la felicidad" ha narrado lo complicada que fue la convivencia con su padre, además de episodios que marcaron su vida para siempre. Él ha reconocido que su padre era alcohólico, tenía actitudes violentas y esto provocó que nada fuera fácil.

Entre todos los episodios ha recalcado uno que causó un antes y un después en su vida. A los nueve años de edad presenció una agresión de su padre a su madre, con tanta fuerza que dejó a su madre inconsciente. Desde ese preciso momento nada fue igual y ese trauma que le dejó paralizado le creó un constante remordimiento por no haber parado aquello, por no haberla ayudado en aquella brutal paliza.

Esto le pasó factura y, cuando su padre fue diagnosticado de cáncer y tuvo que estar al cuidado, reconoce haber tenido ideas homicidas de vengar a su madre y acabar con él. Sin embargo, su dolor era tan grande que guardó su rabia y siguió su camino, confesó en su libro.

Con el paso de los años expresa que no ha olvidado y desde ese momento no hay premio o reconocimiento público que no haya pedido perdón a su madre por no haberse enfrentado a su padre, ni haberla ayudado a salir de aquel pozo de terror y agresión en el que convivían.

Pese a todas las complicaciones familiares que vivió en su infancia, su padre, Willard Carroll Smith que falleció en 2016, fue una persona muy exigente, que le ha apoyado siempre en todos sus proyectos y muy presente en su vida.