Tom Holland abandona las redes sociales por su salud mental

El actor y novio de Zendaya ha decidido tomarse un descanso de la vida pública porque dice sentirse abrumado. "Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara", ha asegurado.

Julia García

Cada vez son más los personajes públicos que están dispuestos a hablar alto y claro sobre salud mental. En nuestro país, mujeres como la influencer Laura Escanes, la actriz Sara Sálamo o la cantante Amaia Romero han declarado en más de una ocasión la ayuda que ha sido para ellas asistir a terapia, y fuera de nuestras fronteras también han sido muchas las que han contado sus experiencias tratando sus problemas psicológicos.

Bella Hadid contó como superó una depresión y Selena Gomez ha lanzado incluso un proyecto de la mano de expertas, pero hay muchos más nombres en la lista que no han dudado en abrirse para acabar con cualquier tipo de estigma al respecto, por ejemplo el de Tom Holland. El actor británico es una de las estrellas del momento tras protagonizar a nueva entrega de Spider-Man y haber hecho oficial su relación con Zendaya, y es precisamente esa sobreexposición en los medios que ha sufrido en los últimos meses la que le ha llevado a tomar una drástica decisión para cuidar su bienestar personal: abandonar sus redes sociales.

"Me voy a tomar un descanso de las redes sociales por mi salud mental porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores", dice el intérprete en un video publicado en sus respectivos perfiles que dice es un "hola y un adiós" para sus seguidores.

A sus 26 años, Tom Holland reconocer haber eliminado de todos sus dispositivos sus perfiles en las redes porque reconoce se siente "atrapado" y cuenta que siempre cae "en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí dar un paso atrás", argumenta.

El actor ha aprovechado para animar a todos los que han visto su video a que no tengan miedo a hablar sobre ello porque "Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara".

Zendaya, su máximo apoyo

No es esta la primera vez que Tom Holland habla abiertamente sobre salud mental. Hace unos meses ya confesó en una entrevista lo complicado que le resultaba lidiar con la fama, especialmente desde que comenzó a salir con la multifacética Zendaya. "Sentí que nos estaban robando de nuestra privacidad", confesó sobre el momento en el que se publicaron las primeras fotografías de ambos besándose en un coche. "Siempre me he empeñado en mantener mi vida privada, porque comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos un poco despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparados. Es sólo que no queríamos hacerlo", reconoció.

A pesar de no poder mantener lo suyo en la intimidad como les hubiera gustado, el actor no tuvo reparo en reconocer que la protagonista de Euphoria ha sido su gran apoyo siempre. "Tenerla en mi vida fue decisivo para mi cordura", afirmó. "Es tan buena, es un modelo a seguir para los chicos y chicas jóvenes. Cuando alguien se acerca, en plan '¿Me haces una foto?', para ella nunca es un mal momento. Mientras que mi reacción inicial siempre es: '¿Por qué me hablas? Déjame en paz'", confesó Holland.