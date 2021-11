El actor, que ha iniciado recientemente una relación con Zendaya, ha compartido su opinión sobre los paparazzi, la fama y el amor.

María Viéitez

Tom Holland es uno de los actores del momento. Después de protagonizar 'Spider Man: No Way Home' (que se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre), el actor es el objetivo de todos los flashes, algo contra lo que no cree que nadie deba verse obligado a lidiar, según ha confesado en su más reciente entrevista.

Para Holland, uno de los grandes inconvenientes de la fama es la falta de privacidad. Poco después de que comenzasen a correr rumores sobre una posible relación entre el actor y su compañera de reparto, Zendaya, unas fotos robadas en las que se les veía a ambos dándose un beso en un coche confirmaron las sospechas. Para el actor, fue un momento crítico: "Sentí que nos estaban robando de nuestra privacidad"

Tom Holland ha protagonizado una de las tres portadas de GQ Men of the Year 2021. Con ella, el actor ha concedido una íntima entrevista en la que se ha sincerado sobre cómo ha cambiado su vida ahora que se ha convertido en uno de los actores más aclamados y exitosos del panorama.

Ahora que su último proyecto con 'Spider Man' ha terminado, Holland está deseoso de encontrar un nuevo proyecto, aunque no duda de que se trata también de un reto: "Es muy extraño", dice Holland. "Los últimos seis años de mi vida, siempre tuve un trabajo al que ir... Es un poco aterrador, pero también es muy emocionante".

Holland no pudo evitar hablar de Zendaya, con quien apenas lleva saliendo unos meses. "Tenerla en mi vida fue decisivo para mi cordura", dice Holland. "Es tan buena, es un modelo a seguir para los chicos y chicas jóvenes. Cuando alguien se acerca, en plan '¿Me haces una foto?', para ella nunca es un mal momento. Mientras que mi reacción inicial siempre es: '¿Por qué me hablas? Déjame en paz'".

Y continuó: "Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho es ahora un momento que se comparte con todo el mundo".

"Siempre me he empeñado en mantener mi vida privada, porque comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos un poco despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparados. Es sólo que no queríamos hacerlo" concluyó.

Holland augura que, en el futuro, en las ruedas de prensa de la película que han hecho juntos, ambos recibirán preguntas sobre su relación. A ese respecto, Holland dijo: "No es una conversación que pueda tener sin ella. La respeto demasiado como para decir... Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de ella cuando estemos preparados para hablar de ella juntos".