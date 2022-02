La cantante ya publicó una biografía en 2017, titulada 'My Love Story'

Cuando Tina Turner presentó sus memorias bajo el titulo de 'My Love Story', allá por 2017, medio mundo se quedó atónito por algunos de los episodios más violentos y tristes por los que había pasado la artista de 'The Best'. Su fortaleza, su manera de bailar, la ferocidad de sus cuerdas vocales y, en definitiva, la imagen que representaba poco tenía que ver con el transcurso de su vida al lado de quien le cedió su apellido, su marido Ike Turner.

Muchos se quedaron con ganas de más y lo cierto es que podría decirse que están de enhorabuena, porque la artista ha presentado sus segundas memorias, que llegan a España este miércoles gracias a la editorial Luciérnaga y cuyo título y temática gira en torno a la espiritualidad. 'La felicidad nace de ti' no es un libro de música o de recuerdos de la artista, sino que sirve de espejo donde la cantante refleja lo que ha aprendido en sus 82 años de vida.

Por supuesto, en este volumen también hay grandes dosis de realidad y en él se incluyen todos los obstáculos a los que Tina ha tenido que hacer frente. "La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades", ha escrito la cantante en la introducción de estas segundas memorias.

Con el fin de poder seguir adelante con su vida, tuvo que buscar el lado positivo de las cosas y transformar todo lo que le hizo daño en una lección vital para evitar caer en los mismos errores una vez más. No obstante, no se deja llevar por el artificio y la indiferencia, ya que llega a reconocer en estas páginas que llegó incluso a pensar en el suicidio en uno de los peores momentos de su vida.

En este caso, no sabríamos descifrar cuál de todos ha sido el peor, ya que durante un tiempo también estuvo en estado de depresión y la desgracia le vino cuando apenas era una niña. Nacida en Tennessee, Estados Unidos, en unas condiciones deplorables. "Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas, relegado a la maternidad de mujeres 'de color' en el hospital del condado", revela, a la vez que recuerda cómo sentía que era su relación con su madre, Zelma.

A pesar de que era una mujer cariñosa con su hermana, reconoce que nunca la quiso, ya que la abandonó para vivir en la ciudad, motivo por el que la cantante de 'River Deep-Mountain High' tuvo que trasladarse con su abuela. Cuando esta falleció, su vida también cambió, puesto que fue el momento en que conoció a dos de los hombres más importantes de su vida.

"Cuando tenía 17 años, fui al Club Manhattan, un local de música bullicioso y lleno de humo", añade antes de contar que tuvo un romance con uno de ellos, un saxofonista que se encontraba en dicho lugar, así como una relación turbulenta con el otro, Ike Turner. Con él se casó y vio cómo su vida se desmoronaba tras pasar por varios episodios de violencia machista.

"Supuso una interminable sucesión de calvarios. Me cambió el nombre de Anna Mae Bullock [su nombre real] por el de Tina Turner al principio de nuestra relación, a pesar de mis protestas", indica, con un ejemplo que solo demuestra la autoridad verbal, si así puede decirse, que el músico ejercía sobre ella. Luego vino lo peor. "Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas y la tortura psicológica se convirtieron en parte de mi día a día", cuenta, antes de recordar que un día ingirió 50 pastillas para dormir antes de salir al escenario para acabar con su vida.